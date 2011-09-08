Губернатор Львівщини у Польщі розказав про ревіталізацію

Львів. 8 вересня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк продовжив свою участь в ХХІ Економічному форумі, в межах якого взяв участь в роботі V Форуму регіонів і виступив з доповіддю на тему: "Ревіталізація постіндустріальних територій –досвід Львівщини". Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У Форумі регіонів також взяли участь голова комітету регіонів ЄС Мерседес Брессо, голова комісії регіонального розвитку Європарламенту Данута Хюбнер, міністр регіонального розвитку Польщі Ельжбета Беньковська , єврокомісар з питань фінансів і бюджету Януш Левандовскі.

У своїй доповіді Михайло Цимбалюк зазначив, що однією із суттєвих проблем Львівської області є подолання наслідків діяльності промислових підприємств, особливо, в галузі гірничої хімії. З цією метою по кожному з гірничо-хімічних підприємств Львівщини розроблено комплексні проекти, які пройшли державну експертизу та затверджені на урядовому рівні на загальну суму 349811,1 тис. грн, а саме: Яворівські підприємство «Сірка», Роздільське підприємство «Сірка», Стебницьке підприємство «Полімінерал», підприємство «Подорожненський рудник», Новояворівське ДП «Сірка».

На форумі також розглядались питання розвитку регіонів, самоврядна політика, фінансова політика ЄС на регіональному рівні, туризм, інновації, перспективи політики східного партнерства тощо.

Також голова Львівської ОДА провів ряд робочих зустрічей з провідними учасниками V Форуму регіонів, зокрема Маршалком Малопольського воєводства п. Мареком Совою та віце-маршалком Сейму п.Мареком Кухцінським.

Михайло Цимбалюк запросив учасників Форуму регіонів взяти участь на XІ Міжнародному Економічному Форумі, який пройде 14-15 жовтня в Трускавці.