Офіційний курс валют на 9 вересня

Дані Нацбанку

Львів. 9 вересня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.2700 (на 8 вересня – 797.2700). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR – 1119.6860 (на 8 вересня – 1119.0482) 10 RUB – 2.7025 (на 8 вересня – 2.7035) 100 PLN – 264.2389 (на 8 вересня – 265.2653).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter