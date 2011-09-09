Офіційний курс валют на 9 вересня
09:11, 09 вересня 2011Львів
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Дані Нацбанку
Львів. 9 вересня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.2700 (на 8 вересня – 797.2700). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку.
Також 100 EUR – 1119.6860 (на 8 вересня – 1119.0482)
10 RUB – 2.7025 (на 8 вересня – 2.7035)
100 PLN – 264.2389 (на 8 вересня – 265.2653).
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