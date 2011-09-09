У Львові відзначили 390-річчя Хотинської битви

Львів. 9 вересня. УНІАН. Вчора, 8 вересня, у Львові пройшли урочистості з нагоди 390-ї річниці перемоги у Хотинській битві.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, перший заступник голови ОДА Богдан Петрушак від імені губернатора привітав представників наукових кіл, громадськість, козацтво, ліцеїстів Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім.Героїв Крут, курсантів Академії сухопутних військ ім.П.Сагайдачного з нагоди святкування 390-річниці перемоги у Хотинській битві.

До привітань долучилися також голова комісії з питань культури, історико-культурної спадщини, духовного відродження та засобів масової інформації обласної ради Орест Шейка та перший заступник начальника Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Ігор Гордійчук.

Під час урочистостей відбулося обговорення вирішальних моментів Хотинської битви, загальноєвропейських масштабів цієї події та наслідків перемоги.

Захід проводився в Академії сухопутних військ ім.П.Сагайдачного.

Нагадаємо, відзначати 390-у річницю перемоги союзного українсько-польського війська у Хотинській битві наказав Президент України Віктор Янукович.