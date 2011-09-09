На Львівщині двоє ДАІшників попались на хабарі

Львів. 9 вересня. УНІАН. Прокуратура Львівської області порушила кримінальну справу стосовно двох працівників одного з районних відділів Державтоінспекції ГУ МВС України у Львівській області за зловживання посадовим становищем та отримання хабара.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

З’ясовано, що згадані працівники правоохоронного органу, діючи всупереч інтересам служби, зловживаючи службовим становищем, при здійсненні патрулювання вулиць, зупинили автомобіль та будучи обізнаними в тому, що його водій позбавлений права керування транспортними засобами, вимагали та в подальшому отримали від останнього хабар в розмірі 2 400 грн, після чого були затримані працівниками спецпідрозділу БКОЗ УСБУ у Львівській області та УВБ МВС України у Львівській області.

Слідство у кримінальній справі, порушеній за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 364 та ч.3 ст. 368 КК України (зловживання службовим становищем та одержання хабара) триває.

Прокуратура нагадує, що Кримінальним кодексом України за вчинення вказаних вище злочинів, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.