У Нагуєвичах провели Фестиваль смаку

Львів. 9 вересня. УНІАН. У селі Нагуєвичі Дрогобицького району з нагоди Дня підприємця провели Фестиваль смаку.

Як повідомили УНІАН у Дрогобицькій РДА, у фестивалі взяло участь п’ять підприємців, які працюють у сфері ресторанного бізнесу.

Учасники фесту представили смачні фірмові страви та кондитерські вироби.

З нагоди святкування Дня підприємця і проведення конкурсів в номінації “Краще мале підприємство Дрогобиччини”, “Краща жінка-підприємець Дрогобиччини”, “Кращий молодий підприємець Дрогобиччини” переможці та учасники конкурсів були нагороджені грамотами райдержадміністрації і районної ради.