У Нагуєвичах провели Фестиваль смаку
09:57, 09 вересня 2011Львів
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До Дня підприємці
Львів. 9 вересня. УНІАН. У селі Нагуєвичі Дрогобицького району з нагоди Дня підприємця провели Фестиваль смаку.
Як повідомили УНІАН у Дрогобицькій РДА, у фестивалі взяло участь п’ять підприємців, які працюють у сфері ресторанного бізнесу.
Учасники фесту представили смачні фірмові страви та кондитерські вироби.
З нагоди святкування Дня підприємця і проведення конкурсів в номінації “Краще мале підприємство Дрогобиччини”, “Краща жінка-підприємець Дрогобиччини”, “Кращий молодий підприємець Дрогобиччини” переможці та учасники конкурсів були нагороджені грамотами райдержадміністрації і районної ради.
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