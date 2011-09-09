У Буську зросте тариф на воду
10:07, 09 вересня 2011Львів
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З 1 жовтня для всіх споживачів
Львів. 9 вересня. УНІАН. З 1 жовтня місцева влада Буська підвищить тариф на водопостачання.
Як повідомили УНІАН у Буській РДА, відповідне рішення було прийнято на засіданні виконавчого комітету Буської міської ради.
Згідно із рішення виконкому, тарифи на послуги водопостачання зростуть для всіх категорій споживачів.
Відтак, для населення з 1 жовтня тариф становитиме 5,26 грн. з ПДВ за 1 м куб води, бюджетних установ і організацій – 5,64 грн. з ПДВ за 1 м куб води та інших споживачів – 7,42 грн. з ПДВ за 1 м куб води.
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