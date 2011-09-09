У Буську зросте тариф на воду

Львів. 9 вересня. УНІАН. З 1 жовтня місцева влада Буська підвищить тариф на водопостачання.

Як повідомили УНІАН у Буській РДА, відповідне рішення було прийнято на засіданні виконавчого комітету Буської міської ради.

Згідно із рішення виконкому, тарифи на послуги водопостачання зростуть для всіх категорій споживачів.

Відтак, для населення з 1 жовтня тариф становитиме 5,26 грн. з ПДВ за 1 м куб води, бюджетних установ і організацій – 5,64 грн. з ПДВ за 1 м куб води та інших споживачів – 7,42 грн. з ПДВ за 1 м куб води.