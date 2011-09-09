Призначено нових прокурорів на Львівщині

Львів. 9 вересня. УНІАН. Генеральний прокурор України Віктор Пшонка відповідним наказом призначив Янчишина Сергія Володимировича прокурором Галицького району м. Львова. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Окрім цього, як зазначено в повідомленні, призначено прокурорів Мостиського та Городоцького районів. Ними стали відповідно Ковч Дмитро Іванович та Сисин Сергій Васильович.

Додамо, що відповідні накази про призначення прокурорів на Львівщині Віктор Пшонка підписав 31 серпня 2011року.