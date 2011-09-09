У Львові зіткнулося два “Запорожця”

Львів. 9 вересня. УНІАН. Вчора, 8 вересня, у Львові на вулиці Трильовського 23-річний водій автомобіля «ЗАЗ» скоїв зіткнення з іншим автомобілем «ЗАЗ» під керуванням 25-річної жительки міста Новий Розділ Миколаївського району.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, після цього автомобіль «ЗАЗ», з яким було скоєно зіткнення, інерційно рухаючись, виїхав на ліву частину дороги, де наїхав на пішохода, 17-річну дівчину.

Унаслідок автопригоди дівчина-пішохід отримала тілесні ушкодження.