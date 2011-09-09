Цимбалюк зустрівся із гендиректором “Основа-папір”

Львів. 9 вересня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк провів зустріч із генеральним директором управляючої компанії «Основа-папір», яка є ексклюзивним торговим представником двох найбільших заводів України – Жидачівського та Ізмаїльського целюлозно-паперових комбінатів Олександром Пітулою та юристом цієї компанії Мальвіною Підлужною.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Олександр Пітула ознайомив Михайла Цимбалюка із ситуацією, що склалася на комбінаті, зокрема про ріст виробництва, нарощення його потужності та розширення. Середня заробітна плата на підприємстві становить 2400 гривень. Однак, за словами директора, підприємство зіштовхнулось із проблемою нестачі лісосировини для виробітку паперу.

Генеральний директор звернувся до голови Львівської облдержадміністрації з проханням про допомогу у вирішенні проблеми поставок лісосировини.

Михайло Цимбалюк запевнив, що ближчим часом проведе спеціальну нараду з представниками лісового господарства, на якій розглянуться питання забезпечення комбінату сировиною, а також розглядатиметься питання про недопущення вивезення лісу за межі області.