Львівщина підписала угоду з Фондом соціальних інвестицій

Львів. 9 вересня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк та виконавчий директор Українського фонду соціальних інвестицій Віктор Мірошниченко підписали угоду про співпрацю між Львівською ОДА та Українським фондом соціальних інвестицій щодо впровадження Проекту уряду України та Німецького банку розвитку KfW «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури. Пілотний захід «Міський простір».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Перед підписанням угоди, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк висловив подяку Вікторові Мірошниченку за плідну співпрацю від 2006 року, коли проект був реалізований у Львівській області.

«Хотілося, щоб кошти Світового банку надалі реалізовувалися на цей проект, завдяки якому лікарні, будинки-інтернати для інвалідів та престарілих людей отримують суттєву допомогу. Бажаю Вам успіхів, а влада завжди вам сприятиме у цьому»,- зазначив М.Цимбалюк.