Начальник районного РАЦСу попався на хабарі

Львів. 9 вересня. УНІАН. У Львівській області правоохоронці затримали на хабарі начальника районного відділу реєстрації актів цивільного стану.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, чиновник організував цілу систему вимагань за сприяння у прискоренні, виготовленні та видачі свідоцтв про зміну імен, прізвищ та вчинення інших дій, які відносяться до його повноважень.

Службовця затримали “на гарячому” під час отримання хабара від місцевого мешканця. Чоловік “заплатив” 300 доларів США за прискорення у виготовленні документів на зміну імені.

Прокуратура вже порушила кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).