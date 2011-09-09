Одинадцятикласники Львівщини на 97% забезпечені книжками

Львів. 9 вересня. УНІАН. На 8 вересня Головним управлінням освіти і науки Львівської ОДА отримано 97% підручників для одинадцятикласників. Про це заявив начальник головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації Михайло Брегін.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, в кількісному еквіваленті – це 252 407 примірників.

З них 53 найменування підручників для українських шкіл (55 найменувань за планом завозу), 19 найменувань для російських шкіл (21 найменування за планом завозу) та 2 найменування для польських шкіл (8 найменувань за планом завозу).