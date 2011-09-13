У Львові розпочалася конференція щодо старих дерев’яних церков

Львів. 13 вересня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк взяв участь у відкритті наукової конференції «Феномен дерев’яної церкви», яка проходитиме у палаці Потоцьких з 13 до 16 вересня.

Відкриваючи захід, Михайло Цимбалюк зазначив: "Прикро, але раз на квартал у Львівській області згоряє одна церква. Тому одне із основних завдань – на місці згорілого храму відтворити лише дерев’яний."

Також голова Львівської облдержадміністрації повідомив, що третина усіх дерев’яних церков України знаходяться на Львівщині, тому важливо, щоби ці церкви були занесені до Списку Світової Спадщини ЮНЕСКО.

Михайло Цимбалюк також подякував польським колегам та депутатам усіх рівнів за спільну українсько-польську роботу над проектом.

Нагадаємо, наукову конференцію «Феномен дерев’яної церкви» організовано за участі Львівської обласної державної адміністрації, Львівської обласної ради, Національного Інституту спадщини Міністерства культури та національної спадщини Польщі, Національного університету «Львівська політехніка» та Міжнародного центру збереження культурної спадщини в Жовкві.

Під час конференції українські та польські вчені обговорюватимуть проблеми охорони та реконструкції дерев’яних церков. Також учасники заходу планують оглянути найважливіші сакральні пам’ятки, які, ймовірно, зовсім скоро потраплять до Списку Світової Спадщини ЮНЕСКО.