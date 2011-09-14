У Львові перевернулась маршрутка: 12 осіб в лікарні. Фото

Львів. 14 вересня. УНІАН. Сьогодні близько 7.00 у Львові на вулиці Зелена, 407 перекинувся автобуса «Мерседес», який рухався за маршрутом №160 «Львів-Давидів».

Як повідомили УНІАН у обласному управлінні ДАІ, в салоні автобуса знаходилося 26 пасажирів.

За попередніми даними та зі слів водія маршрутного таксі, рухаючись автодорогою Давидів-Львів, на вулиці Зеленій він помітив автомобіль марки «Мерседес», який виїхав на його смугу руху. Аби уникнути з автомобілем зіткнення, водій маршрутки різко повернув праворуч, де наїхав на перешкоду (бордюрний камінь), унаслідок чого автобус перекинувся.

На момент цієї ДТП у салоні автобуса знаходилося 26 людей. Зараз з’ясовується, скільки пасажирів отримали травми. На місці ДТП працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує обставини та причину скоєння цієї автопригоди.

Водночас за інформацією місцевих ЗМІ, внаслідок аварії у міську лікарню госпіталізовано 12 осіб.