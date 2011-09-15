На Львівщині відбувся та велотуристичний фестиваль

Львів. 15 вересня. УНІАН. У Жовківському районі закінчилися Х Міжнародні змагання з велосипедного спорту на шосе пам’яті Заслуженого тренера України майстра спорту Збігнєва Керницького та велотуристичний фестиваль “Жовківське роверраллі – 2011”.

Про це УНІАН повідомили у Львівській ОДА.

Захід проводився з нагоди відзначення Дня фізичної культури і спорту та початку Всеукраїнського олімпійського тижня.

У міжнародних змаганнях з велоспорту взяли участь 136 спортсменів зі Львова, Тернополя, Хмельницького, Луцька, Червонограда, Сокаля, дві велосипедні команди з Республіки Польщі та команда ветеранів з Російської Федерації. Велосипедисти змагалися у 9 вікових групах.

До програми змагань увійшли: індивідуальна гонка на 10 км та гонка-критеріум вулицями м. Жовкви, в якій взяли участь також і 70 велотуристів з усієї Львівщини. Програма велофестивалю складалась з проїзду різними напрямками Жовківщини та виступів тріалістів.