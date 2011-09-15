У Львові розпочався Форум видавців. Фото

Львів. 15 веренся. УНІАН. 14 вересня у Львові розпочався 18 Форум видавців. Цьогорічне свято літератури та читання стане вже вісімнадцятим в історії його проведення.

Протягом 5 днів, з 14 до 18 вересня, Львів заполонять любителі читання.

Форум видавців у Львові давно вже переріс простий ярмарок книг. Тому цьогоріч слід очікувати безліч подій, серед яких головними будуть 18 Львівський міжнародний книжковий ярмарок (15-18 вересня), 17 Всеукраїнський конкурс «Найкраща книга Форуму-2011», 6 Львівський міжнародний літературний фестиваль (14-19 вересня), 4 Львівський міжнародний видавничий бізнес-форум (14-16 вересня), 2 Львівський бібліотечний форум (15-16 вересня), перший в Україні Міжнародний перекладацький фестиваль «TRANSLIT», 7-ий фестиваль «Молода Республіка Поетів», «Ніч поезії і музики non-stop».

Загалом протягом 5 днів заплановано понад 100 подій, де кожен з охочих може обрати для себе найбільш цікаву.

Цьогоріч на форумі, за словами організаторів, очікують близько 300 авторів з 26 країн світу – з п’яти континентів. Вперше на Форум приїдуть автори з Конго, Нової Зеландії, Австралії, Нігерії, Естонії та Казахстану.

Зірковий гість Форуму – Ерленд Лу (Erlend Loe) – відомий норвезький письменник, сценарист, автор світових бестселерів, перебуватиме у Львові з вечора 14 вересня до ранку 16 вересня і візьме участь у кількох заходах.

Фото Євген КРАВС