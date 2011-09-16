Мешканцям с. Нижні Гаї відшкодовано збитки, завдані буревієм

Львів. 16 вересня. УНІАН. За результатами особистого прийому громадян, проведеного головою Львівської ОДА Михайлом Цимбалюком на телеканалі ”ZIK” 12 серпня 2011 року, що звернення громадян щодо можливості відшкодування збитків, завданих буревієм мешканцям с. Нижні Гаї Дрогобицького району виконано.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

За наслідками стихії, 28 червня 2011 року в селі Нижні Гаї представники районної комісії з питань ТЕБ та НС провели обстеження.

Відповідно до поданих заяв, райдержадміністрація надала в серпні по 1000 грн. та надасть у вересні по 1400 грн. матеріальної допомоги за рахунок коштів районного бюджету всім потерпілим від буревію громадянам с. Нижні Гаї.

Окрім цього, райдержадміністрація посприяла у наданні допомоги двом потерпілим громадянам у придбанні 20 куб. м ділового лісу в ДП «Дрогобицький держлісгосп».