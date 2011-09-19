На стадіоні у Львові влаштовують газон

Львів. 19 вересня. УНІАН. 16 вересня у Львові на стадіоні до Євро-2012 будівельники розпочали влаштовувати покриття футбольного поля. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного підприємства "Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові".

Натуральний, рулонний газон, площею 7992 кв. м привезли зі Словаччини. За словами директора з будівництва стадіону ДП “Західінфрапроект” Володимира Карпяка, фахівці планують повністю простелити газон протягом цього тижня.

Подібне футбольне покриття вже влаштували на НСК “Олімпійський”.

Нагадаємо, що газон, який вирощують протягом двох років має скріплену кореневу систему, яка забезпечує виконання необхідних технічних вимог і є цілком оптимальним для українського клімату.