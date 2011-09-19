Львівський важкоатлет здобув перемогу в EMG у Ліньяно

Львів. 19 вересня. УНІАН. Відомий львівський ветеран-важкоатлет Геннадій Юркевич, під час Європейських ігор ветеранів спорту (EMG), виступаючи у ваговій категорії 77 кг, здобув переконливу перемогу у своїй категорії, й набравши 420 балів, став і абсолютним переможцем змагань у другій віковій групі. Турнір проходив у м.Ліньяно (Італія).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Вперше у програмі цих змагань були представлені виступи ветеранів-важкоатлетів.

Зокрема, провідні львівські ветерани важкої атлетики готуються до виступу і на Чемпіонаті Світу серед майстрів важкої атлетики у м. Лімасол (Кіпр, 29 жовтня - 5 листопада 2011р.).

Саме на цьому престижному важкоатлетичному форумі відбудеться конгрес Міжнародної федерації майстрів важкої атлетики, де місто Львів звітуватиме про хід підготовки до проведення Чемпіонату Світу з важкої атлетики – 2012.