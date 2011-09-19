Цимбалюк: об’єкти до Євро-2012 у Львові здадуть вчасно

Львів. 19 вересня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 19 вересня провів виїзну робочу нараду з питань підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Михайло Цимбалюк ознайомився із будівництвом нового пасажирського аеровокзалу Міжнародного аеропорту «Львів», з реконструкцією злітно-посадкової смуги до досягнення довжини реконструйованої смуги 2000 метрів, а також із будівництвом стадіону по вулиці Стрийській – кільцевій дорозі та інфраструктури до нього.

«Сьогодні ми провели чергову робочу нараду, під час якої обговорили усі робочі питання, котрі стосуються темпів будівництва аеровокзалу, злітно-посадкової смуги та основного об’єкту – нового стадіону. Усі роботи проводяться згідно із графіками й вчасно будуть завершені, а об’єкти вчасно будуть зданими в експлуатацію», - повідомив Михайло Цимбалюк.

Голова облдержадміністрації також розповів, що на будівництві стадіону уже підведено газопостачання, а також проводять інші необхідні роботи.

Фото Ігоря Сенкальського