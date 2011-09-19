У Львові в ДТП травмовано п'ятеро осіб

Львів. 19 вересня. УНІАН. У Львові 25-річний водій автомобіля ВАЗ-21063 виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з автомобілем «Фольксваген» під керуванням 23-річного жителя села Підлуби Яворівського району. Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

Унаслідок зіткнення водії обох автомобілів отримали тілесні ушкодження. Окрім них, у цій ДТП було травмовано двох пасажирів ВАЗу: 23-річного мешканця Рівненської області та 27-річного житель смт Шкло Яворівського району. Обох потерпілих направили у лікарні.

Також тілесні ушкодження отримала 22-річна пасажирка автомобіля «Фольксваген», яку госпіталізовано у І хірургічне відділення лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова.