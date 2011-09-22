Офіційний курс валют на 22 вересня

Дані Нацбанку

Львів. 22 вересня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.3700 (на 21 вересня – 797.3700). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR – 1087.2937 (на 21 вересня – 1093.1943) 10 RUB – 2.5384 (на 21 вересня – 2.5317) 100 PLN – 245.2561 (на 21 вересня – 250.3881).

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