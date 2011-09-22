На Львівщині відбувся фестиваль вареників

Львів. 22 вересня. УНІАН. На базі Дрогобицького професійного політехнічного ліцею на Львівщині відбувся фестиваль «Український вареник-символ родинної кухні». Про це повідомило управління освіти і науки Львівської ОДА.

У фестивалі взяли участь представники семи навчальних закладів Львівщини та учні комплексу шкіл №2 та №3 міста Остшешіва (Республіка Польща), Садівнича школа м. Літомишль Чеської Республіки.

Мета фестивалю – поглиблення знань учнів про побут та традиції слов’янських народів, виховання високих почуттів патріотизму, формування позитивних загальнолюдських цінностей, творчих здібностей, зміцнення міжнародного співробітництва.

У рамках фестивалю учні навчальних закладів Львівщини, Республіки Польща та Чеської Республіки показали технологію приготування традиційних та фірмових вареників, відтворивши при цьому культурні цінності слов’янських народів та сучасні тенденції кулінарії.

Також гості із Республіки Польща та Чеської Республіки мали можливість ознайомитись не лише із особливостями традиційної української кухні, а й з народними звичаями та традиціями.