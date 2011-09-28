На Львівщині шукають кращого директора шкоди

Львів. 28 вересня. УНІАН. З ініціативи голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка та за його особистого сприяння проходить конкурс «Кращий директор загальноосвітнього навчального закладу – 2011».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Мета конкурсу – поширити успішний досвід керівників загальноосвітніх навчальних закладів, заохотити їх до творчої ініціативи та вдосконалення професійної майстерності, підтримати найкращих директорів шкіл в їхній інноваційній діяльності та з нагоди професійного свята – Дня працівників освіти, вшанувати їхні здобутки. Серед організаторів конкурсу - головне управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації та Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

До участі в конкурсі долучилися представники всіх районів області та міст обласного підпорядкування. На конкурс надійшли заявки від осіб, добре знаних у педагогічній колах та в місцевих громадах. Авторитетне журі оцінювало вміння директора планувати стратегію розвитку школи і втілювати ці плани на найближчу і дальшу перспективи, провадити ефективну інноваційну діяльність, яка суттєво підвищувала б якість освіти на рівні школи. Ще однією складовою успішної діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу є його вміння налагодити співпрацю з громадою заради розвитку її освітнього і культурного потенціалу.

Журі відзначить переможців конкурсу, які будуть нагороджені цінними призами та дипломами, а володар звання «Кращий директор загальноосвітнього навчального закладу – 2011» одержить у подарунок автомобіль для службового користування.

Важливо, що інформація про ефективну діяльність керівників стане надбанням для всіх, хто вболіває за якість освіти і шукає шляхів її покращення: найкращі матеріали учасників конкурсу публікуватиме освітянська преса, з ними можна буде ознайомитися на сайті Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Організатори сподіваються, що конкурс «Кращий директор загальноосвітнього навчального закладу», який проводить Львівщина вперше, стане одним із інструментів підвищення якості освіти на Львівщині і слугуватиме гарним взірцем реформування сучасної національної школи на місцях для інших областей України.