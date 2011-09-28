Губернатор Львівщини зустрівся з першим прем’єром України

Львів. 28 вересня. УНІАН. Вчора, 27 вересня, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк зустрівся із першим прем’єр-міністром України Вітольдом Фокіним.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Михайло Цимбалюк подякував Вітольдові Фокіну за те, що він часто навідується на Львівщину та про гарні враження від Галичини, зазначивши: «Я глибоко ціную Вас як людину, яка багато зробила для економіки України і попрошу Вас поділитися своїм багатим досвідом щодо розвитку Львівської області, щоб Ви оцінили, як ми господарюємо. Ваша думка є для нас дуже важливою»,- зазначив М.Цимбалюк.

Вітольд Фокін, своєю чергою, подарував на згадку Михайлові Цимбалюку фотоальбом «Мальовнича Україна», в якому зібрані найкращі роботи майстрів-фотохудожників України.

Також голова Львівської ОДА запросив Вітольда Фокіна взяти участь у XІ Міжнародному економічному форумі, який проходитиме у Трускавці 14-15 жовтня.