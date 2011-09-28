Цимбалюк привітав матерів-героїнь Львова

Львів. 28 вересня. УНІАН. Вчора, 27 вересня, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк вручив почесні звання «Мати-героїня» мешканкам Львова та ювілейні медалі «20 років Незалежності України» представникам еліти нашого краю.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Голова Львівської ОДА від імені Президента України Віктора Януковича привітав усіх присутніх із великим християнським святом, а також із отриманням високих державних нагород .

«Сьогодні тут зібрались ті, які своєю невтомною працею здобували Незалежність України, а у перші роки Незалежності - розбудовували кожен своєю працею велику могутню державу Україна. Я маю високу честь від імені Президента України вітати сьогодні представників еліти нашого краю, адже Львів завжди був, є і буде першим у всіх починаннях, а Ви до цього докладаєте максимум зусиль», - сказав у вітальному слові голова Львівської ОДА.

Михайло Цимбалюк окремо привітав і матерів-героїнь, котрі народили п’ятеро та більше дітей.

«Кожна жінка мріє стати мамою, але Благословенні матері, які обрані Богом для продовження свого роду. Міцність і гордість нашої держави – це люди, які її розбудовують, тож бажаю, щоб у вашому житті були лише світлі дні. Поваги від дітей, внуків, родини та оточуючих, а держава і надалі піклуватиметься про Вас», - сказав Михайло Цимбалюк.