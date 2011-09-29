Водій вантажівки збив 10-річну дитину

Львів. 29 вересня. УНІАН. На автодорозі Київ-Чоп у смт. Запитів Кам’янка-Бузького району у межах пішохідного переходу 58-річний водій автомобіля «ДАФ» з причепом, збив 10-річну дівчинку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля порушив безпечну швидкість руху.



Унаслідок ДТП дівчинка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована у Львівську міську дитячу клінічну лікарню, що на вулиці П. Орлика.



За даним фактом триває перевірка.