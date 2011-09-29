Цимбалюк сьогодні відвідає райони

Львів. 29 вересня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк сьогодні з робочим візитом відвідає Сколівський та Стрийський райони. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Заплановано, що Цимбалюк вручить нагороди матерям-героїням Сколівського та Стрийського районів.

Окрім цього, губернатор огляне та ознайомиться з роботою ТзОВ «Італія-Джинс-Груп» та ТзОВ «Видавничий дім «УКРПОЛ».