У Львові готують до відкриття стадіону до Євро-2012

Львів. 29 вересня. УНІАН. У Львівській ОДА відбулося організаційне засідання за участі головного режисера урочистої церемонії відкриття стадіону у Львові до Євро-2012 Ярослава Федоришина та керівників ДЮСШ, обласних федерацій з видів спорту, представників університету фізичної культури щодо реалізації спортивної частини в загальному сценарії святкового дійства.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Загалом до урочистої церемонії відкриття запрошено понад 600 представників різних видів спорту – гімнастики, акробатики, важкої атлетики, боротьби, гирьового спорту, легкої атлетики, боксу, фехтування, кікбоксингу, веслування, кінного спорту та альпінізму.

Тематичні репетиції розпочнуться з 3 жовтня, після чого триватиме робота за загальним сценарним планом.

Нагадаємо, відкриття стадіону заплановано на 29 жовтня цього року.