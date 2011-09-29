Янукович доручив надати підтримку музеям та замкам Львівщини

Львів. 29 вересня. УНІАН. Директор Львівської галереї мистецтв, Герой України Борис Возницький 10 січня 2011 року звернувся із листом до Президента України Віктора Януковича із метою збереження національної спадщини України, якої, зокрема, найбільше у Львівській області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У своєму зверненні до Віктора Януковича, Герой України Борис Возницький наголошує, що Музеї потребують державної підтримки, яка не надавалась протягом останніх років, та повідомляє про те, що на Львівщині розпочата робота над реставрацією перлини європейської архітектури початку 17 століття – Підгорецького замку.

«Кошти на реставрацію перестали надходити при уряді Юлії Тимошенко, проте роботи ведуться власними силами, дещо допомагають спонсори», - пише у своєму зверненні до Президента України Борис Возницький.

Як один із варіантів збереження національної спадщини, зокрема Підгорецького замку, директор Львівської Національної галереї мистецтв запропонував створити на верхньому поверсі Підгорецького замку урядову резиденцію на Заході України.

Президент України дав необхідні доручення Кабінету Міністрів України щодо підтримки музеїв та замків Львівщини, в тому числі щодо фінансування реконструкції Підгорецького замку. Водночас ідея створення урядової резиденції не була підтримана.

Важливо, щоб унікальний об’єкт культурної спадщини України – Музей-заповідник Підгорецький замок став привабливим для відвідування як громадянами України, так і іноземними туристами, як одна із історичних перлин Львівщини.

Музей-Заповідник Підгорецький замок належить до «Золотої підкови Львівщини». Львівська ОДА з метою збереження, реставрації та використання унікального комплексу Підгорецького замку, а також задля активізації розвитку туризму, в тому числі міжнародного, розробила проект створення на його основі музейного та рекреаційно-туристичного осередку області.

Проектом також передбачено створення робочих місць для мешканців с. Підгірці та околиць, що свідчить про важливість даного замку для мешканців Львівщини, котрі після проведення реконструкції зможуть пишатись унікальною пам’яткою архітектури.