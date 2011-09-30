Офіційний курс валют на 30 вересня

Дані Нацбанку

Львів. 30 вересня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.3600 (на 29 вересня – 797.3600). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR – 1085.4831 (на 29 вересня – 1086.8814) 10 RUB – 2.5012 (на 29 вересня – 2.5060) 100 PLN – 244.6049 (на 29 вересня – 245.2737).

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