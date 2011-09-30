Офіційний курс валют на 30 вересня
09:04, 30 вересня 2011Львів
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Дані Нацбанку
Львів. 30 вересня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.3600 (на 29 вересня – 797.3600). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку.
Також 100 EUR – 1085.4831 (на 29 вересня – 1086.8814)
10 RUB – 2.5012 (на 29 вересня – 2.5060)
100 PLN – 244.6049 (на 29 вересня – 245.2737).
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