Офіційний курс валют на 30 вересня

09:04, 30 вересня 2011
Львів
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Дані Нацбанку

Львів. 30 вересня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.3600 (на 29 вересня – 797.3600). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку.

Також 100 EUR – 1085.4831 (на 29 вересня – 1086.8814)

10 RUB –  2.5012 (на 29 вересня – 2.5060)

100 PLN – 244.6049 (на 29 вересня – 245.2737).

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