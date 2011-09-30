«Арена Львів» шукає стюардів

Львів. 30 вересня. УНІАН. Напередодні урочистого відкриття команда нового стадіону оголошує про набір людей на навчання в якості стюардів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного підприємства «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові».

«Якщо ви чоловік або жінка від 20 до 50 років та маєте бажання бути частиною великого футбольного дійства, - приєднуйтесь», – зазначено в повідомлені.

Команда стюардів працює під час футбольних матчів та організовує комфортні і безпечні умови для перегляду. Кожен співробітник має бути ввічливим, своєчасно надавати інформаційну допомогу глядачам і володіти відмінними комунікативними навичками.

Обов’язкове знання державної мови, володіння іноземними мовами стане значною перевагою.