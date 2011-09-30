Цимбалюк привітав освітян Львівщини з професійним святом

Львів. 30 вересня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк взяв участь в урочистих заходах з нагоди Дня працівників освіти, що відбувались у Львівському Національному Академічному театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької. В урочистостях також взяли участь голова Львівської обласної ради Олег Панькевич та міський голова м.Львова Андрій Садовий.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У вітальному слові Михайло Цимбалюк сказав: «Маю велику честь привітати Вас з професійним святом, яке об’єднує багатьох: дітей, батьків, вихователів, вчителів, викладачів, методистів. В кожного з нас є перший вчитель, котрий запалив іскорку знань, кому ми зобов’язані своїми життєвими і професійними перемогами. Все життя ми мріємо бути схожими на нього».

Голова Львівської облдержадміністрації також зазначив, що Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2011» ще раз довів, Львівщина багата на педагогів – майстрів своєї справи, які продемонстрували свій фаховий рівень, педагогічний досвід та прагнення дати високі знання своїм вихованцям.

Михайло Цимбалюк подякував освітянам за їх мудрість, терпимість, самовідданість, доброту і щедрість душі, додавши: «Пам'ятайте, що ми Вас завжди любимо, шануємо та поважаємо».