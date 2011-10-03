На Львівщині водій БМВ збив на смерть 8-річну школярку
10:31, 03 жовтня 2011Львів
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Дитина загинула на місці події
Львів. 3 жовтня. УНІАН. У Львівській області 33-річний водій автомобіля «БМВ-530» збив на смерть 8-річну школярку. Аварія сталася 29 вересня на автодорозі в селі Туринка Жовківського району.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.
За попередніми даними, учениця 3-го класу Туринківської середньої загальноосвітньої школи раптово вибігла на проїжджу частину дороги за межами пішохідного переходу.
Дівчинка унаслідок автонаїзду отримала травми, які виявилися несумісними з життям.
За даним фактом ДТП триває слідство.
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