Засідання Колегії Львівської ОДА

10:00, 04 жовтня 2011
Львів
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Порядок денний:

  • Про хід проведення жнив та осінньо-польових робіт у 2011 році
  • Про підсумки проведення оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2011 року
  • Про готовність підприємств ЖКГ, паливно-енергетичного комплексу та автомобільних доріг області до роботи в осінньо-зимовий період2011/2012 років
  • Різне

Львівська облрада, сесійний зал, вул. Винниченка, 18

Захід розпочнеться об 10:00

 

 

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