Засідання Колегії Львівської ОДА
10:00, 04 жовтня 2011Львів
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Порядок денний:
- Про хід проведення жнив та осінньо-польових робіт у 2011 році
- Про підсумки проведення оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2011 року
- Про готовність підприємств ЖКГ, паливно-енергетичного комплексу та автомобільних доріг області до роботи в осінньо-зимовий період2011/2012 років
- Різне
Львівська облрада, сесійний зал, вул. Винниченка, 18
Захід розпочнеться об 10:00
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