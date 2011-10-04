Засідання Колегії Львівської ОДА

Порядок денний: Про хід проведення жнив та осінньо-польових робіт у 2011 році

Про підсумки проведення оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2011 року

Про готовність підприємств ЖКГ, паливно-енергетичного комплексу та автомобільних доріг області до роботи в осінньо-зимовий період2011/2012 років

Різне Львівська облрада, сесійний зал, вул. Винниченка, 18 Захід розпочнеться об 10:00

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