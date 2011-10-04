На Львівщині відкрито новий туристичний маршрут

Львів. 4 жовтня. УНІАН. Управління розвитку туризму та курортів Львівської ОДА за ініціативи Громадської організації «Галицька Просвіта» взяло участь в апробації туристичного маршруту „Стежками о. Маркіяна Шашкевича”. Про це повідомила начальник управління розвитку туризму та рекреації Львівської ОДА Наталія Гамкало.

Під час подорожі цим маршрутом кожен охочий матиме можливість дізнатись багато цікавих досі невідомих фактів з діяльності цієї видатної постаті, познайомитися ближче з історичною епохою, в якій жив і творив отець Маркіян Шашкевич.

Мандрівка пролягає такими населеними пунктами: Львів – Деревня – Нестаничі – Новосілки - Підлисся. Співавтором цього маршруту є шашкевичезнавць Ірина Дутковська (з роду Крушинських, з якого походила, як відомо, дружина Маркіяна Шашкевича – Юлія Крушинська).

Такий маршрут є інноваційним кроком у створенні туристичних шляхів пов’язаних із життям та творчістю видатних постатей епохи національно-визвольної боротьби українського народу, а також стане доступним та відомим широкому загалу туристів.

До відзначення 200-річчя о. Маркіяна Шашкевича, управлінням розвитку туризму та курортів облдержадміністрації також підготовлено та видано туристичну листівку для дітей та учнівської молоді „Мандрівка крізь століття: шляхами Маркіяна Шашкевича”.

Також готується до видання путівник, присвячений національно-визвольній боротьбі українського народу „У перевеслі вічної краси народ торує долю України”. В ньому детально описуватиметься новий туристичний маршрут, пов’язаний з життєвим і творчим шляхом Маркіяна Шашкевича.