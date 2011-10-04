Львівщина відправить до армії 1520 призовників

Львів. 4 жовтня. УНІАН. З 1 жовтня в Україні розпочався осінній призов громадян на строкову військову службу. В зоні відповідальності Західного оперативного командування призов здійснюватиметься у дев’яти областях регіону, а саме – у Вінницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Львівській, Закарпатській.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Загалом з цих областей до служби в армії буде відправлено 7 тисяч 800 призовників: зокрема – 5 тисяч 975 юнаків - до лав Збройних Сил України, а решту – 1825 чоловік - у Внутрішні війська МВС та в Державну спеціальну службу транспорту.

50% майбутніх солдат мають повну загальну середню освіту (11 класів школи), 47% – середньо-спеціальну освіту (коледжі, технікуми, профтехучилища), решту складатимуть призовники з вищою освітою (вищі навчальні заклади) і лише 300 юнаків буде призвано із базовою середньою освітою (9 класів).

Львівщина відправить до армії найбільшу кількість призовників – 1520. Відповідно, до Збройних Сил України - 1250 чоловік, зокрема у Сухопутні війська – 683, у Повітряні Сили – 403, у Військово-Морські Сили – 77 чоловік, решту призовників служитиме в частинах центрального підпорядкування Генеральному штабу Збройних Сил України, до інших військових формувань буде скеровано – 270 чоловік: у Внутрішні війська МВС – 200 осіб та в Державну спеціальну службу транспорту – 70.

Заплановано відправити з повною вищою освітою 1075 призовників, з базовою середньою – 27, водіїв автомобілів – 389, медфельдшерів – 11 і кухарів 18 чоловік.