Після Євро-2012 стадіон у Львові не простоюватиме, - Цимбалюк

Київ. 4 жовтня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк не має сумнівів, що після завершення Євро-2012 львівський стадіон не простоюватиме. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

”У нас немає сумніву, що після проведення Євро-2012 львівська спортивна арена, як і інші в державі, буде функціонувати ефективно”, - сказав М.Цимбалюк.

За його словами, для цього створюється спеціальна державна агенція, яка буде керувати використанням стадіонів, які збудовані за державний кошт до чемпіонату.

М.Цимбалюк зауважив, що наявність розвиненої інфраструктури на цих об’єктах дозволить залучати їх до проведення не лише спортивних заходів, але й різного роду свят, фестивалів, концертних програм, конференцій тощо.

”Тобто держава, я переконаний, буде ефективно використовувати не тільки проведення регіональних заходів, але і проведення міжрегіональних і загальнодержавних заходів”, - зазначив М.Цимбалюк.

Він висловив сподівання, що «певний центр проведення подібних заходів буде спрямований саме на Західну Україну, на львівську спортивну арену».