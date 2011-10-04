Дороги Львів – Рава-Руська та Львів – Краківець будуть готові до кінця року

Київ. 4 жовтня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк запевняє, що до кінця року буде завершено реконструкцію доріг ”Львів - Рава Руська” та ”Львів - Краківець” в рамках підготовки до Євро-2012.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

”Ми виконаємо до кінця жовтня цього року реконструкцію доріг Львів - Рава Руська і Львів -Краківець. Дорогу ”Львів - Шегині” уже зроблено з двохшаровим асфальтом до Городка, і навесні плануємо завершити і цю дорогу, яка до цього була складна”, - сказав М.Цимбалюк.

За його словами, наразі в області завершується ремонт на виділені державні субвенції доріг на Трускавець, Дрогобич, під’їзди до Східниці через Борислав.

”Очікуємо, навесні наступного року (це квітень - травень) встигнути до Євро зробити максимум. Ми прекрасно розуміємо, що область отримала унікальний шанс, який не мала з часів Австро-Угорщини, коли будувалася залізниця, (будувати) за кошти центрального бюджету. І ми хочемо максимально це використати”, - наголосив голова ОДА.

Також він зазначив, що найближчим часом планується завершити реконструкцію пішого переходу через кордон в районі Шегині, а навесні наступного року спільно з поляками завершити модернізацію прикордонних переходів ”Краківець” і ”Рава Руська”. ”Все це в процесі і ми повністю встигаємо до Євро-2012”, - запевнив М.Цимбалюк.