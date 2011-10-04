У Львівській ОДА - кадрові ротації

Львів. 4 жовтня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк підписав низку розпоряджень про покладання обов’язків. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Зокрема, згідно із розпорядженням голови Львівської ОДА від 27 вересня 2011 року, виконання обов’язків начальника управління з питань сім’ї та молоді ОДА покладено на Романів Ірину Федорівну.

Згідно із розпорядженням голови Львівської ОДА від 27 вересня 2011 року, виконання обов’язків начальника головного управління з питань внутрішньої політики, преси та інформації ОДА покладено на Держка Ігоря Зеновійовича.

Згідно із розпорядженням голови Львівської облдержадміністрації від 27 вересня 2011 року, виконання обов’язків начальника головного управління економіки та промислової політики облдержадміністрації покладено на Яциковського Богдана Ігоровича.

Згідно із розпорядженням голови Львівської облдержадміністрації від 29 вересня 2011 року, виконання обов’язків начальника головного управління з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв’язків та інвестицій покладено на Гамкало Наталію Володимирівну.

Окрім цього, згідно із розпорядженням голови Львівської ОДА від 30 вересня, виконання обов’язків начальника відділу національностей та релігій облдержадміністрації покладено на Кураша Романа Івановича.