Протягом вересня на Львівщині в ДТП травмовано 33 дітей

Львів. 5 жовтня. УНІАН. У вересні на Львівщині за участі дітей сталося 29 ДТП, у яких травми отримали 33 неповнолітніх. Загалом за 8 місяців цього року в області сталося 162 ДТП за участі неповнолітніх. У цих аваріях загинуло 10 дітей, а ще 179 – отримали тілесні ушкодження.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

ДАІ зазначає, що найчастіше діти травмуються як пішоходи. Зокрема, під колеса автомобілів досить часто потрапляють діти шкільного віку. При цьому найтиповішими помилками на дорозі таких дітей є перехід дороги у невстановленому місці, неочікуваний вихід на дорогу, у тому числі на «зебру», вихід на дорогу з-за стоячого транспортного засобу.

Відтак, керівництво та працівники управління ДАІ вкотре нагадують дітям, щоби ті були пильними та обережними, вивчали і дотримувались правил дорожнього руху. Також особливо уважними до дітей повинні бути батьки, дбати не лише про засвоєння дітьми теоретичних знань з Правил дорожнього руху, але й власним прикладом демонструвати практичні навики поведінки у громадських місцях.



Також ДАІ нагадує, що згідно з правилами дорожнього руху заборонено перевозити дітей, зріст яких менше 145 см або тих, що не досягли 12-річного віку, без використання спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки.



У випадках, коли дитині вже виповнилось 12 років, то водіїв зобов’язано на автомобілях, обладнаних засобами пасивної безпеки (підголовники, ремені безпеки), користуватися ними і не перевозити пасажирів, не пристебнутих пасками безпеки.



Якщо дитина має велосипед, то, батькам треба пам’ятати, що рухатися по дорозі на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку. Однак, навіть якщо дитині вже 14-ть, то дорослі не повинні поспішати давати дітям дозвіл, а спершу необхідно вивчити з дитиною Правила дорожнього руху, зокрема – Розділ 6 Правил дорожнього руху, який описує вимоги до водіїв велосипедів.