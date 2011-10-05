У Яворівському районі новий прокурор

Львів. 5 жовтня. УНІАН. Прокурор Львівської області Віталій Ковбасюк представив колективу новопризначеного прокурора Яворівського району.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, наказом ГПУ від 29 вересня 2011 року на посаду прокурора Яворівського району Львівської призначено молодшого радника юстиції Дутковського Андріана Юрійовича, який до цього тимчасово виконував обов’язки першого заступника прокурора м.Львова.

Віталій Ковбасюк побажав новопризначеному прокурору Яворівського району успіхів на новій посаді, зазначивши, що на нього покладений обов'язок утверджувати законність на території району та забезпечувати захист прав і свобод громадян та інтересів держави.

Нагадаємо, Сергій Янчишин, колишній прокурор Яворівського району 31 серпня 2011 року призначений на посаду прокурора Галицького району м. Львова.