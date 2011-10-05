На Львівщині судитимуть посадовців-хабарників

Львів. 5 жовтня. УНІАН. Прокуратура Львівської області скерувала до суду кримінальну справу про обвинувачення одного із голів РДА Львівщини, начальника центру державного земельного кадастру та приватного підприємця за ч. 3 ст. 368 КК України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Встановлено, що 30 вересня підсудні за прийняття рішення про надання земельної ділянки площею 2 га вимагали у громадянина хабар в розмірі 120 тисяч доларів США та в квітні 2011 року отримали частину обумовленої суми хабара в розмірі 33 тисяч доларів США.

Вищезгаданим посадовцям судом обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. З метою забезпечення можливої конфіскації майна, накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно обвинувачених вартістю 2 млн. грн.