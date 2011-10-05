Павленко: Нам слід працювати в інтересах та заради дитини

Львів. 5 жовтня. УНІАН. Сьогодні в межах робочого візиту у Львівську область уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко провів нараду з питань захисту прав дітей, що відбулась в сесійному залі Львівської обласної ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, під час виступу Юрій Павленко повідомив, що ця нарада є підготовкою до Всеукраїнської наради з питань захисту прав дитини за участю Президента України, яка відбудеться 13 жовтня 2011 року у м.Києві. Ключовим завданням сьогоднішньої наради є аналіз стану захисту прав дитини, ефективності роботи правоохоронних органів щодо захисту прав дитини на Львівщині та визначити подальші дії для вдосконалення роботи органів обласної і місцевої влади у сфері захисту прав дитини. «Хотів би, аби ми говорили максимально чесно, не зачитуючи лише позитивну статистику» - зауважив Ю.Павленко.

За словами уповноваженого Президента України з прав дитини, головною вимогою до кожного є повною мірою дотримуватись законодавства щодо прав дитини та принципу найвищих інтересів дитини. Юрій Павленко, зокрема, зауважив, що голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, свого часу, перебуваючи на посаді начальника Департаменту кримінальної міліції у справах неповнолітніх МВС України, працював найефективніше та найякісніше за своїх попередників та послідовників.

Юрій Павленко зазначив, що дуже вагомим чинником у роботі правоохоронних органів є кількість рецидивів злочинів серед неповнолітніх, що дає реальну оцінку їх справжньої роботи. «Нам потрібно зробити так, аби дитина в разі скоєння злочину не здійснила це повторно, слід працювати в інтересах та заради дитини».

Уповноважений Президента України з прав дитини також наголосив: «Ми повинні відмовитись від карального методу позбавлення батьківських прав, це потрібно робити лише у крайньому випадку, коли життя дитини є в небезпеці». За його словами ця тема буде ключовою, адже держава повинна вживати усіх заходів із влаштування дитини в сім’ю. Будь-які зміни, які відбуваються під час реформування системи інтернатів повинні відбуватись в інтересах кожної дитини.

Юрій Павленко звернув увагу на необхідність здійснення роботи з кризовими сім’ями, адже не рідко після позбавлення батьківських прав, батьки починають ще більш асоціальне життя. Такими методами, заради того, щоб допомогти, держава навпаки збільшує кількість соціальних сиріт. Уповноважений з прав дитини також наголосив, що не менш важливим є впровадження принципу «гроші ходять за дитиною», адже в першу чергу виділені державою кошти повинні використовуватись на потреби дитини і ніяк інакше.