Цимбалюк та Павленко відвідали львівське СІЗО

Львів. 5 жовтня. УНІАН. Уповноважений Президента України з прав людини Юрій Павленко спільно із головою Львівської ОДА Михайлом Цимбалюком відвідали місце перебування неповнолітніх ув’язнених та засуджених у Львівському слідчому ізоляторі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА

На сьогодні в львівському СІЗО перебуває 25 осіб. Високі гості цікавились умовами перебування неповнолітніх у слідчому ізоляторі.

Зокрема Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко під час спілкування із ув’язненими та засудженими цікавився, у скоєнні яких злочинів їх підозрюють, за які злочини затримано та засуджено. Юрій Павленко спільно із Михайлом Цимбалюком також оглянули навчальний клас.

За підсумками перебування у Львівському слідчому ізоляторі розроблено ряд пропозицій щодо покращення умов перебування неповнолітніх.