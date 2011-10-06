У Дрогобичі затримано двох фальшивомонетників

Львів. 6 жовтня. УНІАН. У Дрогобичі Львівської області викрито двох жителів Дрогобича та Стебника, які займалися збутом підроблених купюр.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Затримані впродовж останніх двох місяців на Львівщині займалися збутом фальшивих купюр. У правопорушників вилучено підроблені купюри номіналом 200 та 500 грн. на загальну суму 61,9 тис. грн.

Слідчим управлінням зазначеного ГУМВС порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) Кримінального кодексу України.