Цимбалюк зустрівся з головою Яворівської РДА

Львів. 6 жовтня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк провів робочу зустріч із головою Яворівської райдержадміністрації Миколою Романюком.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, під час зустрічі обговорені питання соціально-економічного розвитку Яворівського району, зокрема інфраструктури прикордонної території, завершення реконструкції автомобільної дороги державного значення М-10 «Львів-Краковець».

Микола Романюк також доповів голові Львівської ОДА про своє бачення використання вільних земель району, а також рекультивацію земель Державного гірничо-хімічного підприємства «Сірка», про стан підготовки до опалювального сезону, питання посівної озимих та підготовки ґрунту до зими загалом.

Сторони також торкнулись і питання забезпечення прав дітей. Зокрема Микола Романюк повідомив про те, що у районі функціонує два будинки-інтернати для дітей-сиріт, зокрема у Краківці, де виховується 65 дітей з обмеженими фізичними можливостями, а також у Брюховичах, де виховується 17 дітей.

Михайло Цимбалюк доручив голові райдержадміністрації максимально працювати над залученням дітей у сім’ї, а також займатись їх опікунством.