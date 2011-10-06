На реконструкцію Привокзальної площі треба 28,5 млн. грн.

Львів. 6 жовтня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк провів робочу нараду з питань реконструкції Привокзальної території залізничного вокзалу «Львів».

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, роботи з реконструкції Привокзальної площі розпочато з лютого цього року. На даний час частину завдань виконано. В тому числі розроблено робочий проект «Впорядкування і реконструкція території у межах Привокзальної площі, вулиць Чернівецької та Городоцької». Загальна кошторисна вартість проекту становить 28, 45 млн. грн., відведена площа території для реконструкції складає 4,76 га.

Однак на даний час територія Привокзальної площі не вивільнена від існуючих будівель і споруд, які згідно розробленого проекту мають бути знесені або перенесені на інші виділені земельні ділянки.

На нараді розглянуто причини, через які Львівською міською радою не досягнуто згоди з частиною власників нерухомого майна щодо перенесення існуючих споруд на запропоновані ділянки.

Голова Львівської ОДА доручив відповідальним виконавцям у якнайкоротші терміни завершити проектні та організаційні роботи і залучити будівельні підрозділи для виконання практичних робіт з реконструкції Привокзальної площі.