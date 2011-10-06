П’яний водій чинив опір інспекторам ДАІ

15:42, 06 жовтня 2011
Львів
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Чоловіка направили в райвідділ

Львів. 6 жовтня. УНІАН. У Стрию за порушення правил дорожнього руху інспектори ДАІ зупинили автомобіль «Рено-Лагуна», яким керував місцевий мешканець.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ у Львівській області, встановлено, що водій керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

При складанні адміністративного протоколу чоловік почав поводити себе агресивно та чинити опір інспекторам ДАІ.

Внаслідок цього інциденту водія автомобіля було доставлено у місцевий райвідділ міліції.

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