П’яний водій чинив опір інспекторам ДАІ

Львів. 6 жовтня. УНІАН. У Стрию за порушення правил дорожнього руху інспектори ДАІ зупинили автомобіль «Рено-Лагуна», яким керував місцевий мешканець.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ у Львівській області, встановлено, що водій керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

При складанні адміністративного протоколу чоловік почав поводити себе агресивно та чинити опір інспекторам ДАІ.

Внаслідок цього інциденту водія автомобіля було доставлено у місцевий райвідділ міліції.