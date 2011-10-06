Мерседес протаранив вантажівку: є жертви

Львів. 6 жовтня. УНІАН. 5 жовтня у Львівській області під час зіткнення вантажівки із автомобілем «Мерседес» загинув водій легковика. Аварія сталася на автодорозі Львів-Тернопіль біля с. Підгайчики Золочівського району.

Як повідомили УНІАН в прес-службі управління ДАІ у Львівській області, водій автомобіля «Мерседес-Бенц» виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою «Рено-Магнум».

Внаслідок зіткнення водій «Мерседеса» загинув на місці ДТП, а його 50-річний пасажир з травмами різної тяжкості госпіталізований у Золочівську районну лікарню.